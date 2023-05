Grote verschuivingen op de wereldranking: het podium fietst de top 10 binnen en ook Remco Evenepoel stijgt ondanks zijn opgave

De UCI-ranking is opnieuw geüpdatet. De Giro heeft voor heel wat verschuivingen gezorgd: het eindpodium staat in de top 10 en ook Remco Evenepoel schoof een plaatsje op.

Primoz Roglic verzamelde tijdens de Giro 1750 UCI-punten. Zo maakte hij een mooie sprong voorwaarts: van plaats 13 ging het naar plaats 4. En ook Geraint Thomas en Joao Almeida die op het podium eindigden maakten een mooie sprong. De 1647 punten leverden Thomas een 8e plaats op. Almeida verzamelde 1312 punten en staat daardoor op een 10e plaats.

Remco Evenepoel moest opgeven in de Giro, maar pakte toch heel wat UCI-punten. Dankzij zijn 522 punten ging hij naar de 2e plaats op de UCI-ranking en sprong hij zo over Wout Van Aert die sinds Parijs-Roubaix niet meer in actie kwam.

Aan de leiding staat nog steeds Tadej Pogacar. Sinds zijn opgave in Luik-Bastenaken-Luik kwam hij niet meer in actie. Hij heeft nog steeds een geruststellende voorsprong op de rest van de top 10, waar ook Jasper Philipsen op een 7e plek te vinden is.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 6727,86 punten

2. Remco Evenepoel: 5073,21 punten

3. Wout Van Aert: 5057 punten

4. Primoz Roglic: 3836,5 punten

5. Jonas Vingegaard: 3527,57 punten

6. Mads Pedersen: 3316,14 punten

7. Jasper Philipsen: 2968 punten

8. Geraint Thomas: 2943 punten

9. Mathieu van der Poel: 2844,67 punten

10. Joao Almeida: 2826,5 punten

© photonews

Ook bij de teams waren er heel wat verschuivingen. UAE staat nog steeds voor Jumbo-Visma aan de leiding. In de top 5 staat geen enkel Belgisch team meer. Soudal Quick-Step zakte van 4 naar 6 en Alpecin-Deceuninck van 5 naar 8.

Lotto Dstny staat ondanks zijn afwezigheid in de Giro nog altijd in de top 10. Bij Sporza gaf het al mee dat het "achteraf gezien de juiste beslissing" was. Intermarché-Circus-Wanty blijft uit de top 10.