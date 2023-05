Pieter Serry getuigt over zijn "zwaarste grote ronde": "Zo koud heb ik het zelden gehad"

Pieter Serry is een van de 2 renners van Soudal Quick-Step die de Giro heeft kunnen uitrijden. Het was volgens hem de zwaarste grote ronde die hij ooit heeft gereden.

15 keer stond Pieter Serry aan de start van een grote ronde. 4 van de 6 keer reed hij de Vuelta uit. Dit jaar reed hij voor de 9 keer de Giro. Een keer moest hij opgeven, maar dit jaar reed hij de Giro voor de 8e keer uit. Het was wel zijn zwaarste grote ronde uit zijn carrière, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

Er was wind, regen en koude. Dat leidde tot heel wat opgaves. Ook bij zijn ploeg: Soudal Quick-Step bleef nog met 2 man over. "Het was bijna niet tegen te houden", aldus Serry. "Er werd gehoest en dan was er ook nog eens een buikvirus die er door het opspattende water de ronde ging."

Serry gaf zelf niet op, maar hij zag 2 ritten wel enorm af: "Ik moest stoppen langs de kant van de weg om mensen te vragen of ze wilden helpen om mijn handschoenen aan te doen. En toen moest ik nog terug naar het peloton. Ik begon te hyperventileren en vreesde dat ik het niet zou halen."

"Ook gingen we een paar keer naar meer dan 2000 meter hoogte", ging Serry verder. "Het was daar maar 2 graden warm. En dan moesten we met de blote benen nog 20 km dalen. Ik bibberde bijna van mijn fiets. Zo koud heb ik het nog maar zelden gehad."

Aan stoppen dacht Serry nooit. "We zijn coureurs en hebben hier maanden superhard voor gewerkt. Dat wilden we niet zomaar in de vuilbak gooien", besloot hij.