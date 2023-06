Mathieu van der Poel en Alpecin-Deceuninck stellen duidelijk doel in de Tour de France

Over exact een maand gaat de Tour van start in het Spaanse Bilbao. Mathieu van der Poel wil alleszins beter doen dan vorig jaar.

In tegenstelling tot voor Wout van Aert is de Tour nog niet zo'n succes geweest voor Mathieu van der Poel. Hij won in 2021 wel de tweede rit en droeg ook enkele dagen de gele trui.

Maar Van der Poel haalde in zijn twee deelnames nog nooit Parijs. "Nu is het grote doel om Parijs te halen. Ook hoop ik onderweg om een rit te winnen. Daarna volgt al snel het WK in Glasgow en dat is ook altijd een doel", zegt Van der Poel bij Wielerrevue.

Naast Mathieu van der Poel hoopt Alpecin-Deceuninck ook op succes met Jasper Philipsen. Na heel wat ereplaatsen kon hij vorig jaar eindelijk zijn eerste etappe winnen in de Tour en won daarna ook nog de slotrit in Parijs.

"De ambitie is om één of meerdere etappes te winnen. Afhankelijk daarvan zullen we bekijken of groen een optie is", zegt ploegleider Christoph Roodhooft nog. Ook voor Philipsen kan het groen mogelijk een optie zijn.