Soudal Quick-Step wil iets goedmaken in de Dauphiné: "Dat is ons grootste doel"

Soudal Quick-Step kan in de Dauphiné opnieuw rekenen op Julian Alaphilippe en Mauri Vansevenant. De ploeg wil vooral voor een ritzege gaan.

Na een kleine maand van afwezigheid gaat Julian Alaphilippe weer koersen in de Dauphiné. Mauri Vansevenant reed begin maart zijn laatste wedstrijd, daarna moest hij onder het mes. Vansevenant werd geopereerd aan zijn knie en stond enkele weken aan de kant, maar is nu dus weer fit.

Ritzege is het doel

Het doel van de Belgische ploeg in de Dauphiné is duidelijk. "Ons grootste doel is om een etappe te winnen, en met Ethan (Vernon, nvdr.) hebben we een man die een aantal beklimmingen kan overwinnen en ook snel kan sprinten", zegt ploegleider Wilfried Peeters.

Met Rémi Cavagna heeft de ploeg ook een mannetje mee voor de tijdrit van 31,1 kilometer op de vierde dag. Cavagna heeft daar volgens Peeters ook zijn zinnen op gezet.

"We dus kunnen vertrouwen hebben in onze kansen op een goede Dauphiné", stelt Peeters nog. Vorig jaar kon de ploeg geen etappe winnen en Andrea Bagioli was hun beste man in het klassement op de 16de plaats.