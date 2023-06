🎥 Net niet voor Rune Herregodts in de Dauphiné: vluchter wordt in slotmeters nog ingehaald door peloton

Rune Herregodts heeft net niet de openingsetappe in de Dauphiné kunnen winnen. De Belg werd in de slotmeters nog ingehaald door Christophe Laporte in de sprint.

De Giro werd de voorbije weken al geteisterd door regenweer en ook et Critérium du Dauphiné ontsnapte er niet aan in de openingsetappe. Dat zorgde al voor enkele valpartijen, met Ethan Hayter als grootste slachtoffer. Hij moest opgeven. Een groep van vijf renners, met daarbij de drie Belgen Van Moer, Herregodts en Van Den Bossche bouwden een voorsprong van net geen drie minuten uit. Op het heuvelachtige parcours spatte de vlucht langzaamaan uit elkaar. Net niet voor Herregodts Van Moer, Herregodts en de Fransman Godon bleef over, op het laatste klimmetje van de dag liet Herregodts zijn laatste metgezel Godon achter en dook de afdaling in met een kleine voorsprong. Herregodts behield altijd een kleine voorsprong op het peloton en dook de slotkilometer in met 7 seconden voorsprong. Herregodts sneuvelde op zo'n 10 meter van de meet, Christophe Laporte snelde hem nog net voorbij. Herregodts strandde uiteindelijk op de derde plaats, Maxim Van Gils werd nog mooi vijfde. Laporte is ook de eerste leider in deze Dauphiné. 🚴🇫🇷 | Zo dichtbij, maar ook zo ver weg... Net niet voor Rune Herregodts. Precies wel voor Christophe Laporte. #Dauphiné



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/AIaYvE00u5 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 4, 2023 Results powered by FirstCycling.com