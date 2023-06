Alweer een ereplaats voor Jordi Meeus in Heistse Pijl, die duidelijk is over de Tour: "Neen, dat is geen optie"

Jordi Meeus verzamelde alweer een ereplaats in de Heistse Pijl. Over zijn deelname aan de Tour is de Belg duidelijk.

Eén keer kon Jordi Meeus al zegevieren in 2023, onlangs in het Circuit de Wallonie. Daarnaast verzamelde hij al heel wat ereplaatsen, acht keer al dit seizoen eindigde Meeus tweede of derde.

De Heistse Pijl was nummer acht van dit seizoen, nu was de Nederlander Olav Kooij nipt sneller. "Ik had misschien ietsje vroeger aan kunnen gaan, maar ik denk dat de snelste heeft gewonnen", zei Meeus in het flashinterview.

Zondag krijgt Meeus een nieuwe kans in de Brussels Cycling Classic, waar hij opnieuw Kooij tegenkomt. Daarna volgen de Ronde van Zwitserland (11-18 juni), over de Tour heeft Meeus nog geen duidelijkheid.

Normaal gezien wordt de Ier Sam Bennett de sprinter voor BORA-hansgrohe, maar Meeus moet zich toch klaar houden voor als er iets met Bennett zou gebeuren. "Ik in dienst van Bennett? Neen, dat is geen optie. Sam werkt met een vaste lead-out. Het is zonder Sam of het is niet", is Meeus duidelijk bij Het Nieuwsblad.