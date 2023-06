Christophe Laporte dankt één specifieke ploegmaat voor overwinning en gele trui in Dauphiné: "Zelfs hij trok de sprint voor mij aan"

Christophe Laporte is de eerste leider in deze Dauphiné. De Fransman rondde het werk van zijn ploeg mooi af.

"Het was echt op de limiet, met de regen in de afdalin", zei Laporte in het flashinterview. De laatste renner vluchter ging heel hard en pakte zo wat tijd", doelt hij op Rune Herregodts.

"We konden hem voor ons zien, maar je weet het nooit zeker en het hele team heeft alles gegeven. Zelfs Jonas (Vingegaard, nvdr.) trok de sprint voor mij aan", zei Laporte nog. "Ik ben blij dat ik het team met deze ritwinst heb kunnen belonen."

Vorig jaar won Laporte ook de eerste rit in Parijs-Nice en droeg toen enkele dagen de gele trui. Maandag wacht er het peloton opnieuw een heuvelachtige rit, in de laatste 15 kilometer wordt het nooit echt vlak.

Die rit biedt wellicht opnieuw kansen aan Laporte. "Het is mooi om het geel te dragen en ik zal proberen de trui eer aan te doen", besloot hij.