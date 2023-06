José De Cauwer geeft zijn mening over deelname van Remco Evenepoel aan Ronde van Zwitserland

Remco Evenepoel hervat over een week in de Ronde van Zwitserland na zijn coronabesmetting in de Giro. José De Cauwer geeft er zijn kijk op.

Wereldkampioen Remco Evenepoel maakte afgelopen week zijn plannen voor de komende weken bekend. Zo rijdt hij vanaf zondag de Ronde van Zwitserland, daarna volgen het BK tijdrijden en het BK op de weg voor Evenepoel op stage vertrekt om het WK voor te bereiden.

In de Ronde van Zwitserland zitten er onder meer twee tijdritten, een vlakke van 13 kilometer op dag één en nog een heuvelachtige tijdrit van 26 kilometer op de laatste dag.

Hoeveel impact heeft corona gehad?

José De Cauwer vindt het prima. "De vraag is alleen in welke fysieke toestand hij daar aankomt. In hoevere heeft dat covidverhaal, want dat weten we niet, meegespeeld. Want covid en covid is twee", zei De Cauwer bij Sporza.

"Er zijn mensen bij die van covid niets gemaakt hebben en er ook geen probleem mee gehad hebben. En er zijn anderen die er echt heel dikke shit mee gehad hebben om het zo uit te drukken, long covid", zei De Cauwer nog.