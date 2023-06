Een teken naar Lefevere? José De Cauwer verklaart opvallende zegegebaar van Julian Alaphilippe in de Dauphiné

Julian Alaphilippe pakte in de tweede etappe in de Dauphiné een deugddoende zege. De Fransman pakte ook uit met een opvallend zegegebaar.

Wat Julian Alaphilippe precies bedoelde met zijn zegegebaar gaan we wellicht nooit weten, maar het was alleszins een teken naar iemand.

José De Cauwer interpreteerde het zegegebaar op zijn manier. "Is dat voor het thuisfront?", stelde hij zich de vraag bij Sporza. En met dat thuisfront bedoelde De Cauwer dan Patrick Lefevere.

"Gewoon om te tonen van: 'Ik ben hier nog altijd'. Want dat was toch een klein beetje het verhaal voor hij naar hier gekomen is."

Zichzelf teruggevonden

"Hij liet toch in de Belgische kranten verstaan dat hij hier (in de Dauphiné) iets kwam doen. Hij wou zich bewijzen en had eigenlijk alles terug gevonden wat hij wilde als wielrenner: de grinta, de instelling, alles erop en eraan."

"Dus daarom ook het beeld van over de streep te komen. Er zat zoveel blijdschap in. Want anders zou je zeggen: Alaphilippe die een rit wint, dat moet redelijk makkelijk kunnen, zeker op deze aankomst. Maar hier was hij wel heel blij mee."