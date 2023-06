Rune Herregodts geeft kleine steek aan organisatie nadat hij net naast ritzege en geel greep in Dauphiné

Rune Herregodts was zondag de pechvogel in de Dauphiné. De jonge Belg strandde op 25 meter van de meet.

Herregodts was de laatste overgebleven vluchter van een kopgroep van vijf. Zijn medevluchters Van Den Bossche, Grondin, Van Moer en Godon moesten één voor één lossen.

Herregodts dook de laatste kilometer in met zo'n 7 seconden voorsprong, maar het mocht niet zijn. Jumbo-Visma, met Vingegaard, werkte zich uit de naad voor Laporte. Herregodts werd op 25 meter van de streep gegrepen.

"Wanneer Jumbo-Visma de volledige ploeg opoffert om me terug te halen, moet ik dat eerder als een compliment beschouwen. Ook al had ik liever gehad dat Vingegaard zich in de achtervolging afzijdig hield", zei Herregodts in een persbericht van de ploeg.

Geen strijdlust

Op zo'n 6 kilometer van de streep, toen Herregodts nog volop aan het strijden was voor de overwinning, werd al de prijs van de strijdlust uitgedeeld. En die ging verrassend naar zijn medevluchter Fransman Dorian Godon.

Gelukkig mocht Herregodts al eens het podium op voor de jongerentrui, maar ook de strijdlust had hij wel verdiend. "Heb ik niet de prijs van de strijdlust. Aha dan moet ik Fransman worden, zeker?", zei Herregodts nog.