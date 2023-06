Stevige opdoffer voor Jumbo-Visma: helper geeft op in de Dauphiné, komt Tour in gevaar?

Steven Kruijswijk geeft vroeg in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné moeten opgeven. De Nederlander was betrokken bij een val.

Jumbo-Visma moet het voor de rest van de Dauphiné met een mannetje minder doen. Steven Kruijswijk (35) kwam ten val en moest opgeven in de tweede etappe. Hoe erg de schade is bij de Nederlander is niet duidelijk.

Wellicht heeft Kruijswijk ook uit voorzorg opgegeven, want de Nederlander zit in de voorselectie van de Tour. Of hij die haalt, is dus niet duidelijk.

Bij de val waren ook de Belg Steff Cras en de Fransman Romain Combaud. Ook zij gaven alletwee op. Naast Ethan Hayter, Hugo Page en Antwan Tolhoek gaven al op. In totaal zijn er dus al zes opgevers in de Dauphiné.