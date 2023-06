Van der Poel verklaart waarom hij strijd met Evenepoel en Van Aert uit de weg gaat in Zwitserland

Mathieu van der Poel besliste onlangs om de Ronde van Zwitserland te laten schieten voor enkele koersen in België. En daar heeft hij een logische verklaring voor.

Komende zaterdag hervat Mathieu van der Poel in Dwars door het Hageland. De Nederlander koerste al niet meer sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix. Sindsdien bereidde hij zich onder meer voor op de komende periode.

Maar normaal gezien zou Van der Poel hervatten in de Ronde van Zwitserland, de rittenkoers die zondag start, waar ook Remco Evenepoel en Wout van Aert weer in competitie komen.

Tijd doorbrengen met vriendin en familie

Maar Van der Poel koos dus voor Dwars door het Hageland en de Baloise Belgium Tour. En daar heeft hij een duidelijke uitleg voor. "Die andere twee koersen liggen me beter", zei Van der Poel op een online persconferentie en citeert In de Leiderstrui hem.

"In de Ronde van Zwitserland zitten twee tijdritten. Bovendien moet er veel geklommen worden. Ik koers dan liever ergens mee waar ik kans maak op de overwinning. Daarnaast ben ik al een tijdje van huis, dus is het wel lekker om even terug in België bij mijn vriendin, vrienden en familie te zijn."