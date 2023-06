Belgische koersorganisatie grijpt drastisch in en ineens moet ook ex-winnares Lotte Kopecky haar plannen veranderen

Niet alles verloopt altijd zoals je wil. Ook niet als je Lotte Kopecky heet. Wat een Belgische koersorganisatie beslist heeft, heeft ook op haar een invloed.

Tom Thienpont, organisator van de Lotto Belgium Tour, bevestigt bij Sporza dat de rittenkoers voor vrouwen dit jaar niet doorgaat, nadat eerder ook al Het Nieuwsblad dat via citaten van hem hem naar buiten had gebracht. De Lotto Belgium Tour was voorzien op de wielerkalender van 14 tot en met 18 juni.

Reden van de afgelasting is problemen met de signalisatie. "De zaterdagrit met start en aankomst in Ronse loopt deels over wegen van het Franstalige landsgedeelte en daar konden we geen verkeersborden plaatsen", legt Thienpont uit. Het was te kort dag om het parcours in Ronse nog helemaal om te gooien."

TEKORT AAN SEINGEVERS

En dan was er nog het tekort aan seingevers op de slotdag, onder meer omdat ook de Baloise Belgium Tour die week gereden wordt. "Er waren nog tal van andere manifestaties die dag waar seingevers nodig zijn. Zonder hen heb je geen koers."

Lotte Kopecky, in 2021 nog winnares van de Lotto Belgium Tour, was van plan om ook dit jaar mee te doen. Ook voor deze SD Worx-topper veranderen de plannen dus danig. De eerstvolgende koers van Kopecky is Dwars door het Hageland op 10 juni.