Dat belooft voor de koers: Wout van Aert blijft in Zwitserland te maken hebben met aparte omstandigheden

Het is voor Wout van Aert volop aftellen naar zijn volgende koersdag. Aparte omstandigheden, die krijgt hij nu wel al voorgeschoteld in Zwitserland.

Wout van Aert opteerde dit jaar om de Ronde van Zwitserland te rijden in plaats van de Dauphiné. Van 11 tot 18 juni mag de Belg van Jumbo-Visma bewijzen hoe het gesteld is met de vorm in aanloop naar de Tour de France. Nog enkele dagen wachten dus, maar Van Aert vertoeft al wel in Zwitserland.

GEEN IDEAAL KOERSWEER

Ideaal koersweer is het daar momenteel wel echt niet. Een paar dagen geleden gaf Van Aert op Instagram al aan hoe hij de regen en de koude probeert te vermijden. Het is er inmiddels niet echt op gebeterd: op zijn Instagram Stories heeft WVA nu een kort filmpje geplaatst van een besneeuwd terras.

Terwijl dat al volledig ondergesneeuwd is, blijft de sneeuw in deze video ook naar beneden dwarrelen. Dat kunt u HIER bekijken. Dit belooft alvast, als de renners ook in deze omstandigheden zullen moeten koersen binnen enkele dagen.