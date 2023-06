Doet ie het of niet? Mathieu van der Poel spreekt zich duidelijk uit over zijn standpunt omtrent potentieel bijkomend doel

Aan doelen zeker geen gebrek voor Mathieu van der Poel. Mogelijk komt er toch nog eentje bij dit jaar, maar Van der Poel moet die knoop nog doorhakken.

De Nederlander van Alpecin-Deceuninck heeft aangekondigd dat hij zowel het WK op de weg als dat in het mountainbike gaat betwisten. Dat is dus al een toevoeging aan zijn programma. Het NK tijdrijden, dat op 21 juni doorgaat, zou er ook eentje kunnen zijn.

"Ik denk erover na, maar ik heb het er nog niet echt over gehad met de ploeg", schetst Van der Poel hoe het er nu voor staat. "Het NK tijdrijden behoort zeker tot de mogelijkheden", lijkt hij er zelf wel behoorlijk zin in te hebben. "Ik overweeg een deelname, maar op dit moment staat het nog niet op mijn planning."

VERPLAATSING

Er lijkt slechts één nadeel aan te zitten om mee te doen. "Het enige dat in de weg zit, is dat het een eind weg is voor een tijdrit." Het NK tijdrijden vindt dit jaar plaats in Nunspeet, in de provincie Gelderland. "Door de verplaatsing verlies je één of twee dagen waarop je anders kunt trainen."