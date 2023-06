Er gaat heel wat schuil achter de gloednieuwe aanpak van Mathieu van der Poel: "Dat risico hoort er bij"

Zo'n wereldtopper die met een gloednieuwe aanpak op de proppen komt: Mathieu van der Poel doet wat weinigen zouden durven. In het voorjaar loonde het alvast, nu nog zien wat het najaar wordt.

U kon al lezen hoe Van der Poel op zijn persbabbel toelichtte waarom hij enkele Belgische wedstrijden gaat rijden in plaats van de Ronde van Zwitserland. Sowieso is Van der Poel er niet op gefixeerd om een hoog aantal koersen af te werken. "We besloten om dit jaar meer te investeren in trainen", verklaart hij.

Het is duidelijk welk gevolg het kamp-Van der Poel hiermee nastreeft. "Ik kom zo aan minder wedstrijden, maar ben beter voorbereid op mijn doelen. Zolang die aanpak succesvol is, ben ik voorstander. Het is een beslissing die we samen met de ploeg namen."

DE EVOLUTIE

Het is ook de evolutie van de sport waar ze bij Alpecin-Deceuninck in meegaan. "Het maakt deel uit van het moderne wielrennen om meer op die trainingen te focussen. Het enige nadeel is dat als je je zo lang voorbereidt op een wedstrijd en je daar ten val komt, dat het voor niets is geweest. Dat risico hoort er tegenwoordig ook bij."