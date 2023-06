Evenepoel pakt uit met vernieuwend initiatief op wegen van één van zijn grootste zeges: "Niet alle éclairs zijn voor mij"

Remco Evenepoel, man van de vernieuwende initiatieven. Ook daar denkt hij aan. Enkele éclairs ophalen tijdens een trainingsrit, hoorde er vandaag ook bij. Ze zijn niet allemaal voor hem zelf, zo verzekert hij.

Remco Evenepoel vertoeft dezer dagen weer vaak in de Ardennen, op zijn geliefde trainingsparcoursen. Het leek hem wel een leuk idee om zijn fans er zo vel mogelijk bij te betrekken. Via sociale media konden zij op verschillende tijdstippen volgen hoe ver Evenepoel al stond met zijn trainingsrit.

FAVORIETE KLIM

In zijn regenboogtrui passeerde de klimmer van Soudal Quick-Step langs de top van La Redoute. "Misschien wel mijn favoriete beklimming in de hele wereld", zegt Evenepoel hierover. "We hebben de traditie om in Stavelot te stoppen voor enkele lekkere éclairs en rijsttaartjes." Die zijn niet allemaal voor hem zelf, schrijft Evenepoel er maar bij.

Evenepoel omschrijft zijn training van de dag als een gepersonaliseerde Luik-Bastenaken-Luik. Hij heeft iets langer dan 7 uur op de fiets gezeten, om een totale afstand van 231,68 kilometer en een hoogteverschil van 4335 meter af te leggen.