Remco Evenepoel laat met straffe inspanning zien tot wat hij allemaal in staat is en haalt zo toch al terug prijsje binnen

Remco Evenepoel zit in een periode tussen koersen, maar blijft wel straffe inspanningen leveren. Even naar Strava kijken zegt voldoende.

Sinds de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik af is van het coronavirus en weer gezond verklaard is, heeft hij de trainingen hervat. En daarbij durft hij al eens stevig tekeer gaan, zo blijkt. Zeker op één van zijn favoriete trainingsparcoursen in de Ardennen.

Daar heeft de wereldkampioen een nieuwe KOM gerealiseerd, de snelste tijd op een Strava-segment. Dat deed Evenepoel op de Col du Rosier. Ruim vijf kilometer bergop op deze klim heeft Remco Evenepoel afgelegd in 10 minuten en 37 seconden, aan een gemiddelde snelheid van 28,2 kilometer per uur.

BETER DAN PLOEGMAAT

Zo doet hij zes seconden beter dan ploegmaat Louis Vervaeke, die tot op heden de KOM daar in handen had. Een eerste bewijs is alvast geleverd dat Remco Evenepoel nog heel wat punch in de benen heeft zitten en dat hij niet kan wachten om dat opnieuw in wedstrijden te tonen.