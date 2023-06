Remco Evenepoel reageert op geheel eigen wijze op overwinning van Alaphilippe en dat is best veelzeggend

Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe zijn nog altijd 'brothers in arms'. Nadat Alaphilippe de tweede rit in de Dauphiné won, reageerde Evenepoel op sociale media.

Dat gebeurde op een aparte manier. "Dat is wat ze noemen antwoorden met de pedalen", schrijft Remco Evenepoel op zijn Instagram Stories boven een foto van het merkwaardige zegegebaar van Julian Alaphilippe, die iedereen tot kalmte leek aan te manen. Dat kunt u HIER bekijken.

Julian Alaphilippe krijgt de laatste tijd wel wat kritiek vanwege het uitblijven van resultaten, ook van Patrick Lefevere. Ongetwijfeld wil de CEO van Soudal Quick-Step hem zo op scherp zetten en het beste in hem naar boven halen. Het blijft wel opvallend dat met Evenepoel iemand uit het eigen kamp daar naar lijkt te verwijzen.

GOEDE BAND TUSSEN 'LOULOU' EN REMCO

Met ook de bijhorende felicitaties voor Alaphilippe. Dat toont aan dat de band tussen de twee ploegmaats zeker nog in orde is. Alaphilippe was enkele jaren geleden de grote smaakmaker van de ploeg, maar had de laatste seizoenen vaker met pech af te rekenen, terwijl de carrière van Evenepoel dan weer een hoge vlucht nam.