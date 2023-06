Victor Campenaerts lijkt weer helemaal terug na zware blessure en is duidelijk over doelen: "Dat is nu verleden tijd"

Victor Campenaerts lijkt weer helemaal terug na zijn zware blessure. Hij zat zelfs mee in de vlucht van de dag en overleefde lang.

Victor Campenaerts hield aan een val in de Bredene Koksijde Classic een breukje over in de wervelkolom en moest lang revalideren. In de Dauphiné maakt hij zijn rentree en Campenaerts liet zich meteen zien. Hij zat meer dan 150 kilometer lang in de vlucht.

"Ik ben heel blij dat ik opnieuw vooraan koers en een goed niveau haal. Ik heb me geamuseerd, maar het peloton had duidelijk andere ambities dan de vroege vlucht te laten gaan. Zeker Soudal Quick-Step. Ze hebben duidelijke de juiste keuze gemaakt. Proficiat aan Julian", zei hij bij Cycling Pro Net.

"Ik had plezier op de fiets en had een goede verstandhouding met Kenny Elissonde. We hebben er het beste van gemaakt. Ik denk dat ik mijn benen wel zal voelen morgen (vandaag, nvdr.). Het was een goede training en ik hoop snel in de best mogelijke vorm te zitten."

Tijdrit geen doel

Campenaerts had dit misschien wel zien aankomen, want hij voelde zich de laatste dagen op hoogtestage in de Sierra Nevada al goed. Maar hoe het ging gaan in competitie bleef natuurlijk nog een vraag.

"In de Dauphiné is het niveau altijd heel hoog, iedereen wil zich bewijzen met het oog op de Tour de France. Ik ben tevreden met de benen en tevreden dat ik de wedstrijd toch een beetje kan beïnvloeden."

Woensdag staat er tijdrit van 31 kilometer op het programma, maar daar maakt Campenaerts geen doel van. "Ik heb in mijn carrière veel gefocust op het tijdrijden, maar dat is nu verleden tijd. Ik focus nu op ritten voor de vluchters in etappekoersen. Hopelijk heb ik in de toekomst meer succes wanneer het peloton wat meer vrijheid geeft aan de vluchters."