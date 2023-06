Vreselijke val van Thijs Zonneveld zorgde voor schokkend beeld maar eerder vermoeden nu toch tegengesproken

Thijs Zonneveld gaat nog wel even de sporen dragen van zijn vreselijke val. Het was een schokkend beeld wanneer de schade duidelijk werd.

Zonneveld had zelf een foto gedeeld van zijn knie die helemaal openlag. We zullen u de afbeelding besparen, maar het was griezlig om te zien. Het gevolg van een horrorcrash die aan zijn deelname aan de Unbound Gravel vroegtijdig een einde maakte.

Het werd een Amerikaanse trip om nooit te vergeten voor de journalist die zelf eens dat zware wieleravontuur wilde ervaren. De artsen ter plekke gingen al uit van een gescheurde pees, maar onderzoek in Nederland brengt nu iets anders aan het licht.

Mooiste uitslag van de week - voor mij dan - komt uit Breda. Mijn knie heeft een klap gekregen en er zitten her en der kneuzingen en beschadigingen, maar mijn patella is nog heel. Geen maandenlange revalidatie, maar een paar weken herstel. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) June 6, 2023

"Mooiste uitslag van de week - voor mij dan - komt uit Breda. "Mijn knie heeft een klap gekregen en er zitten her en der kneuzingen en beschadigingen, maar mijn patella is nog heel. Geen maandenlange revalidatie, wel een paar weken herstel", schrijft Zonneveld op Twitter. Geen scheur dus.