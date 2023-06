Waarom dit een volgende aantrekkelijke bestemming kan zijn voor huidig Wolfpack-sprinter Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen is momenteel nog de sprinter die ze bij de Wolfpack zeker koesteren. Een nieuwe bestemming is voor de Nederlander echter niet uitgesloten.

Jakobsen heeft immers een aflopend contract. Soudal Quick-Step zal vooral geneigd zijn om de kern rond Remco Evenepoel te versterken en heeft voor de sprints ook nog maar eind vorig jaar Tim Merlier aangetrokken. Logisch dus dat enkele teams belangstelling tonen voor Jakobsen. DSM werd al genoemd.

Teambaas Iwan Spekenbrink bevestigt in De Telegraaf dat DSM interesse heeft in zowel Jakobsen als Kooij. Een snelle man strikken, is alvast een topprioriteit. "Het klopt dat we op dit moment kijken naar een sprinter die al zeker overwinningen kan behalen."

© photonews

"We kunnen een geweldige sprinttrein neerzetten, maar beschikken op dit moment nog niet over dé afmaker", oordeelt Spekenbrink, die dus wel oppert dat DSM een ferme troef in huis heeft. "Topsprinters zien ook dat onze renners elke keer onze sprinter afleveren op de plek waar ze zelf zitten of hadden willen zitten."

"Een samenwerking kan beiden veel brengen. Maar wel in het kader van die pure topsportbeleving; met gearriveerde renners, jonge renners, en alle andere professionals die met veel plezier beter willen worden, steeds willen blijven leren en het maximale uit zichzelf willen halen", blijft de ingesteldheid van de renners belangrijk.