Wout van Aert gaat er geen doel van maken en nu zegt ook Mathieu van der Poel waar het voor hem op staat

Het voordeel van de duidelijkheid: dat is er wel als iemand als Mathieu van der Poel zegt waar het voor hem op staat. Van der Poel heeft zich uitgesproken over een eventuele groene trui in de Tour de France.

De winnaar van het puntenklassement van vorig jaar, Wout van Aert, heeft al aangegeven er deze keer geen groot doel van te maken. Alles staat bij Jumbo-Visma in het teken van geel. Op een persbabbel is bij Mathieu van der Poel gepolst of hij wél zijn zinnen zou zetten op het groen. Behoort dat tot de plannen? "Neen. Als we al voor de groene trui gaan, zal dat met Jasper Philipsen zijn. Ik zal hem daar dan graag een handje bij helpen." Dat dus wel, maar om zelf elke dag in de weer te zijn voor zo'n nevenklassement, die energie wil Van der Poel niet verspillen. MIKKEN OP RITZEGE Na afloop van de Tour komt er al immers snel het WK aan en dat heeft ook een impact op de mindset waar hij in Frankrijk mee zal rond rijden. "Ik wil een even goede Tour rijden als de Giro van vorig jaar. Ik ga een gooi doen naar een ritzege en daarnaast wil ik zo goed mogelijk in Parijs geraken."