Dan wel geen beloning, maar José De Cauwer deelt wel heel mooi compliment uit: "Eén van de beteren in die specialiteit"

José De Cauwer heeft een duidelijke visie op de koers, maar deelt ook graag complimenten uit als renners het beste in zich naar boven halen. Of dat dan gepaard gaat met overwinningen of niet.

Tijdens de tv-uitzending van de derde etappe van de Dauphiné werd vooral uitgekeken naar de verwachte massasprint. José De Cauwer besprak de ploegen die voor zo'n scenario konden werken. "Er zijn eigenlijk maar twee sprintersploegen in dit deelnemersveld: Jayco AlUla en BORA-Hansgrohe."

© photonews

"Om echt een trein op poten te zetten, zit BORA er beter voor. Alhoewel ze bij Jayco met Durbridge een man hebben die ook wel wat kan. Bij BORA hebben ze Danny van Poppel. Ik ga niet zeggen dat hij dé lead-out van het moment is, maar hij is absoluut één van de beteren in die specialitieit", had De Cauwer mooie woorden voor de Nederlander.

"Puur op basis van snelheid is Groenewegen wellicht de snelste sprinter", gaf De Cauwer ook nog mee. Uiteindelijk trok Van Poppel de sprint aan voor Bennett, maar die moest net als Groenewegen zijn meerdere erkennen in Laporte. Bennett en Groenewegen werden later dan ook nog allebei gedeclasseerd.