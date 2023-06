Milan Menten bezorgt Lotto Dstny top 3 in de Dauphiné, wel lang niet zonder slag of stoot: "Dat heeft me verrast"

Een top 3 in de Dauphiné, dat is al niet niks. Milan Menten heeft er voor gezorgd dat Lotto Dstny al zeker met zo'n resultaat naar huis kan.

In de enige echte sprintersrit in de Dauphiné was het kwestie om op de afspraak te zijn. Het werd uiteindelijk door valpartijen een incidentrijke etappe, al had die lange tijd weinig om het lijf. "We zaten altijd vooraan. De jongens hielden me de hele dag veilig", verliep het voor Menten wel prima.

SNELLE BORA-TREIN

Met de aankomst in zicht moesten dan weer belangrijke keuzes gemaakt worden. "In de opbouw naar de sprint koos ik voor het wiel van Laporte, maar de Bora-trein passeerde ons aan hoge snelheid. Dat heeft me verrast en ik kon niet meer opschuiven."

"Ik voelde me sterk wanneer ik mijn sprint lanceerde, maar de deur ging dicht op rechts", aldus Menten, die als vijfde over de streep kwam en het zonde vond dat hij geen top 3 beet had. Later kwam dan het nieuws over de declassering van Bennett en Groenewegen, waardoor die top 3 toch nog een feit was voor Menten en Lotto Dstny.