Onder meer Belgische kampioen en veelwinnaar aan zijn zijde: Remco Evenepoel kent zijn ploegmaats voor Zwitserland

Remco Evenepoel zal in Zwitserland weer in het gezelschap van zijn ploegmaats vertoeven en dat is de perfecte omgeving om de ontgoocheling vanwege zijn Giro-opgave achter zich te laten. Maar wie zijn die ploegmaats nu juist?

Uiteraard komt Soudal Quick-Step in de Ronde van Zwitserland met een andere kern voor de dag dan in de Giro. Onder andere Kasper Asgreen, vorige maand nog tweede in de Vierdaagse van Duinkerke, is er bij. Mattia Cattaneo, James Knoxx, Mauro Schmid en Bert Van Lerberghe haalden eveneens de selectie.

Dan ontbreken er nog twee namen voor de ploeg voor deze rittenkoers: die van Remco Evenepoel en die van Tim Merlier. Als winnaar van zes koersen dit seizoen is Belgisch kampioen Merlier een baken van zekerheid voor Soudal Quick-Step.

© photonews

Evenepoel kan gerust zijn dat zijn ploeg voor het vlakke een capabel iemand heeft en kan zelf focussen op de eigen prestattes in tijdritten en in het gebergte. "Voor de vlakke ritten is Tim Merlier onze man en hij kan rekenen op Bert Van Lerberghe om hem te gidsen, dus we hebben vertrouwen in zijn kansen", klinkt het bij ploegleider Van Bondt.