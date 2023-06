Positieve dopingtest van Shari Bossuyt heeft ook vreselijke gevolgen voor Lotte Kopecky: "We moeten niet naïef zijn"

Het nieuws over de positieve dopingtest van Shari Bossuyt sloeg in als een bom. Ook Lotte Kopecky dreigt nu richting de Olympische Spelen met de gebakken peren te zitten.

Ondanks de scepsis rond Letrozole, het product waar Bossuyt positief op testte, is de kans reëel dat ze voor een grote tijd aan de kant staat. Toch als we ons baseren op het dossier van Toon Aerts. Dat betekent dat Bossuyt wel eens een streep zou mogen trekken door de Olympische Spelen van 2024.

Een bittere pil zou dat zijn voor haar én voor Belgian Cycling. Bossuyt en Kopecky zijn samen wereldkampioen in de ploegkoers en zouden in Parijs op dit nummer ook favoriet zijn. "We moeten niet naïef zijn. Als Bossuyt er niet bij is, moeten we een streep trekken door die medaillekansen", zegt Frederik Broché van de wielerfederatie aan HLN.

KWALIFICATIE MOEILIJKER

Sterker nog, bij een lange periode van afwezigheid van Bossuyt zal het niet evident zijn om voldoende punten te verzamelen voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dan zouden ook andere jonge baanwielrensters een tandje moeten bijsteken. Ook voor Kopecky kan de positieve test van Bossuyt dus verregaande gevolgen hebben.