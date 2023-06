Jumbo-Visma spreekt klare taal over voorbereiding op de Tour van Wout van Aert: "Anders raakt hij niet gemotiveerd"

Geen Wout van Aert dit jaar in de Dauphiné, hij pakt zijn voorbereiding op de Tour anders aan met de Ronde van Zwitserland en een hoogtestage. En dat was een bewuste keuze.

Dat Van Aert zijn programma in aanloop naar de Tour dit jaar anders aanpakt is uiteraard niet zomaar. "Wout is iemand die graag nieuwe uitdagingen en omstandigheden opzoekt. Hij raakt niet gemotiveerd van ieder jaar hetzelfde stramien", zegt performance coach Mathieu Heijboer bij In de Leiderstrui.

Van Aert gaf al vroeg in het jaar aan dat hij de Tour wou rijden, maar dat hij het deze keer dus anders wou aanpakken in zijn voorbereiding. Daarom nu dus de Ronde van Zwitserland en een extra hoogtestage ervoor.

Zo goed mogelijk zijn in de Tour

Die extra hoogteprikkel heeft niet alleen tot doel om te presteren in de Tour. "Maar ook omdat hij na de Tour nog goed wil presteren op het WK. Het hoofddoel is dat hij zo goed mogelijk in de Tour is en we denken dat dat op deze manier heel goed gaat lukken", zegt Heijboer nog.