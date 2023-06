Wout van Aert niet helemaal met optimale voorbereiding richting de Tour? "Zeker niet ideaal"

Wout van Aert bereidde zich de afgelopen tijd voor op de Tour in Zwitserland. En het weer speelde hem daar parten.

Wout van Aert en zijn ploegmaat Wilco Kelderman moesten zelfs sneeuw trotseren op 3000 meter hoogte in Zwitserland. Volgens performance coach Mathieu Heijboer speelde het hen niet zoveel parten.

"Het is zeker niet ideaal, maar uiteindelijk hebben ze tot nu toe alles kunnen doen wat ze moesten doen, weliswaar in slechte omstandigheden. Ze hebben kunnen trainen, maar wel met een regenjas aan, in plaats van met zonnebrand", zei hij bij In de Leiderstrui.

Hitte in de Tour

Maar toch kan het een nadeel zijn voor de Tour. "Je hebt natuurlijk wel andere adaptatie wat betreft de hitte, in dat opzicht is het wel een nadeel richting de Tour. Stel je voor dat het in de Tour straks heel warm wordt, dan mis je nu die hitte-adaptatie in aanloop daar naartoe."

Want de hitte sloeg de laatste jaren wel meer toe in de Tour. Vorig jaar moesten de renners zelfs temperaturen tot 40 graden trotseren en werd een speciaal hitteprotocol geactiveerd.