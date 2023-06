🎥 Duitser schenkt Intermarché-Circus-Wanty mooie zege in Dauphiné na spannend slot, Vingegaard controleert

In de Dauphiné heeft de Duitser Georg Zimmermann een mooie etappezege gepakt. Tussen de klassementsmannen gebeurde er niet bijster veel.

Na de machtsontplooiing van Jonas Vingegaard in de vijfde rit van de Dauphiné stond er in de zesde rit een eerste aankomst beklimming bergop op het programma. De laatste drie kilometer liep zo'n 6,4% gemiddeld op.

Maar liefst 14 renners geraakten in de vlucht van de dag met daarbij slechts één Belg, Dries Devenyns. Hij had nog zijn ploegmaat Bagioli mee, Intermarché-Circus-Wanty had met Zimmermann ook een mannetje mee.

Spannende strijd om de ritzege

Op iets minder dan 2 kilometer van de streep versnelde Zimmermann uit de kopgroep, zijn medevluchters Castroviejo en Burgaudeau hadden geen antwoord meer. Maar op 700 meter van de streep kwam Burgeaudau toch nog terug.

Burgaudeau zette op 250 meter van de streep de sprint in, maar de Fransman overschatte zich en Zimmermann ging er toch nog weer over en pakte zijn tweede profzege.

Bij de favorieten versnelde Vingegaard nog even, maar uiteindelijk kwamen de favorieten voor het eindklassement wiel in wiel over de streep. Vingegaard blijft leider.

