Remco Evenepoel en Wout van Aert moeten grote concurrent niet vrezen in de Ronde van Zwitserland

Geen Filippo Ganna in de Ronde van Zwitserland. De Italiaan haakt om gezondheidsredenen af.

Filippo Ganna kon niet meer van start gaan in de achtste etappe van de Giro na een postieve coronabesmetting. Dat is inmiddels al bijna een maand geleden, maar toch is Ganna nog niet fit.

De Italiaanse kampioen tijdrijden zou in de Ronde van Zwitserland focussen op de twee tijdritten, maar moet dat nu aan zich voorbij laten gaan. Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben dus een concurrent minder in de tijdritten.

"Ik ben al een paar dagen niet fit en heb daarom samen met de medische staf de beslissing genomen om niet te koersen. Ik ga mij nu richten op mijn herstel", zegt Ganna op zijn sociale media.

Geen Tour

Ganna staat in juli ook niet aan de start van de Tour, de Italiaan richt zich in augustus op het WK baanwielrennen en het WK tijdrijden. Eind juli staat Ganna normaal gezien wel aan de start van de Ronde van Wallonië.

In de Ronde van Zwitserland rekent INEOS Grenadiers op Tom Pidcock, Ben Tulett is van de partij, Kim Heiduk, Michal Kwiatkowski, Jhonatan Narváez, Magnus Sheffield en Connor Swift.