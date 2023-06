Thomas De Gendt stuurt krachtig signaal in de Dauphiné: "Ik hoop dat de ploeg daar rekening mee houdt"

Thomas De Gendt (36) heeft zijn sollicitatie voor de Tour kracht bijgezet in de Dauphiné. Hij hoopt zijn tiende en laatste Tour te rijden.

Vorig jaar reed Thomas De Gendt de Giro en de Vuelta, dit jaar hoopt hij voor het laatst naar de Tour te gaan. Hoewel hij volgend jaar nog een contract heeft bij Lotto Dstny wil hij dan niet meer strijden voor een plekje in de selectie.

Dit jaar doet De Gendt dat wel en in de Dauphiné laat hij zien dat hij steeds beter wordt. In de vijfde etappe reed De Gendt 166 kilometer in de aanval, maar voor de ritzege kon hij niet strijden doordat het peloton daar zijn zinnen had op gezet.

Vijftig procent kans op de Tour

"Dit is een visitekaartje voor de ploegleiding. Mijn conditiepiek is pas voor juli. Tegen dan zal ik nog een halve kilogram lichter staan en nog één à twee procent verbeteren", zei De Gendt bij HLN.

Volgens De Gendt maakt dat het verschil tussen gemakkelijk kunnen meerijden in het peloton of telkens op de limiet zitten. "Ik hoop dat de ploeg daar rekening mee houdt."

Van de acht plekken bij Lotto Dstny gaan er al zeker vier naar Caleb Ewan en zijn trein voor de sprint met onder meer Jasper De Buyst. Voor de vier overige plekken strijdt De Gendt met acht andere renners. Vijftig procent kans dus op een laatste Tour.