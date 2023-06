Dolle vreugde bij Intermarché-Circus-Wanty in Dauphiné: heldere verklaring voor waarom de emoties zo hoog oplopen

In een koers als de Dauphiné kunnen uitpakken, dat is voor een team als Intermarché-Circus-Wanty heel wat. Er is nog een extra verklaring voor waarom de emoties zo hoog opliepen bij de ritwinnaar.

Georg Zimmermann was de man die voor de overwinning zorgde in de zesde etappe. "k kan bijna niet geloven wat er gebeurd is. Ik heb er geen woorden voor. Toen ik zag dat Burgaudeau opnieuw zou komen aansluiten na mijn aanval, heb ik even getemporiseerd om te herstellen voor de laatste vlakkere kilometer. Ik had vertrouwen in mijn sprint."

Dat bleek terecht, want in de sprint met twee was de Duitser de snelste. "Of ik nu eerste of tweede zou eindigen, ik wist dat ik alles gegeven had en dat het resultaat mooi zou zijn. Het is moeilijk te beschrijven hoe het voelt om de finishlijn als winnaar te overschrijden."

LAATSTE ZEGE TWEE JAAR GELEDEN

"Het is een uniek gevoel, zeker omdat een renner als ik niet de kans heeft om dat regelmatig mee te maken", benadrukt Zimmermann. "De vorige keer dateert al van twee jaar geleden. Ik ben zo gelukkig om deze etappe te schenken aan Intermarché-Circus-Wanty, het team dat altijd vertrouwen in me gehad heeft zonder druk op te leggen."