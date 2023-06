Het kamp-Van Aert heeft grote plaatje voor ogen en schetst duidelijke prioriteit: "Evenepoel heel speciale tegenstander"

De wielerwereld maakt zich op voor een prestigeduel tussen Van Aert en Evenepoel. Het grote plaatje voor ogen houden, blijft wel belangrijk voor Jumbo-Visma.

Head of performance Mathieu Heijboer maakt in Het Laatste nieuws nog eens duidelijk wat nu juist de ambities van Van Aert in de Ronde van Zwitserland zijn. "Hij wil in de tijdritten goed scoren. En vooral wil hij goed door de Ronde van Zwitserland komen."

© photonews

Dat is cruciaal als je weet wat in juli op het programma staat. Al kan het geen kwaad om bijvoorbeeld de sprintersbenen al eens te testen. "Het doel is de Tour de France. Als er in Zwitserland een mogelijkheid is om te sprinten, zullen we dat niet nalaten."

Wat met de aanwezigheid van de wereldkampioen? "Evenepoel is een heel speciale tegenstander. Maar Wout zelf en wij als ploeg kijken naar de langere termijn. In Zwitserland wil hij groeien. Als dat met een overwinning in de tijdrit gepaard gaat, is dat extra mooi. In de tijdrit zal hij hoe dan ook voluit gaan. Na afloop zien we wel wat de uitslag is."