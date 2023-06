Thijs Zonneveld kraakt Netflix-documentaire over de Tour de France af: "Alles voor het spektakel"

De langverwachte Netflix-documentaire 'Tour de France: Unchained' verscheen donderdag eindelijk. En die valt niet bij iedereen in de smaak.

Na documentaires over heel wat sporten zoals Formule 1, basketbal, tennis en golf was het dit keer aan het wielrennen met een grote documentaire over de Tour op Neftlix. Thijs Zonneveld is er niet zo'n fan van.

"Ik heb de eerste paar afleveringen gezien. Het viel me niet mee, eerlijk gezegd. De afleveringen hangen aan elkaar van clichés, versnelde wedstrijdbeelden en valpartijen. Alles voor het spektakel", zegt hij bij Algemeen Dagblad.

Oorlogssituaties

"Wielrennen is een sport van gladiatoren die in lycra pakjes op elkaar inhakken. Vooral bij de Franse ploegen hebben de makers een aantal beroepsidioten (Marc Madiot, Julien Jurdie) gevonden die dat cliché keer op keer bevestigen."

"Schreeuwen, huilen en steeds weer die vergelijkingen met oorlogssituaties: ze voeren een toneelstuk op waarvan ik acute uitslag op mijn netvlies kreeg", schreef Zonneveld nog.

Doelgroep

Maar Zonneveld beseft ook dat hij niet per se de doelgroep is voor deze documentaire. "De serie moet nieuwe fans trekken. Ik snap dat daarvoor de spektakelwaarde van de sport moet worden uitvergroot."

"Maar naar mijn mening schieten ze er te veel te ver in door en laten ze de kans liggen om juist de menselijke kant te laten zien."