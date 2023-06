🎥 Jasper Philipsen is Ewan en Jabobsen makkelijk de baas in Elfstedenronde, Olav Kooij pakt de dubbel in de ZLM Tour

Zowel in de ZLM Tour als in de Elfstedenronde is er gesprint voor zege. In de ZLM Tour was leider Olav Kooij de sterkste, in Brugge was

In de Elfstedenronde in en rond Brugge mochten de sprinters zich nog eens testen voor de komende Tour de France. De jonge Nederlander Frank van den Broek (22) bleef het langst tegenstribbelen, maar de sprint kwam er toch. Uno-X was de dominante ploeg in de laatste kilometers, maar het was Jasper De Buyst die de sprint aantrok voor Caleb Ewan. De Australiër volgde zijn lead-out echter niet en bleef in het wiel zitten van Fabio Jakobsen. Ook Jasper Philipsen zat klaar en de 'Vlam van Ham' kwam er erg sterk uit. Jakobsen en Ewan hadden eigenlijk geen verhaal. Voor Philipsen is het de eerste overwinning sinds de Scheldeprijs in april. Jasper Philipsen s'est imposé au sprint sur #Elfstedenronde devant Caleb Ewan et Fabio Jakobsen #cyclisme #wielrennen pic.twitter.com/uaYH22a9Ef — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) June 11, 2023 Results powered by FirstCycling.com Kooij de beste in de ZLM Tour In de ZLM Tour werd er voor een derde en laatste keer gesprint deze week. Leider Olav Kooij kwam er deze week nog niet uit, terwijl hij vorig jaar nog drie ritten won. Maar in de slotrit kon hij dan toch eens juichen. De Nederlander van Jumbo-Visma klopte de Australiër Sam Welsford en de Italiaan Jakub Mareczko. Dankzij zijn etappezege kwam de tweede opeenvolgende eindzege van Olav Kooij niet meer in gevaar. 🚴🇳🇱 | Een perfecte lead-out, een perfecte sprint. Olav Kooij schiet in de laatste rit wel raak voor de ritzege! Ook wint de Nederlander het klassement! 👏👏



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/rNLU6b69kv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 11, 2023