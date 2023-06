Remco Evenepoel foetert nadat hij net naast ritwinst grijpt in Zwitserland: "Godver, dat is slecht"

Remco Evenepoel heeft bij zijn rentree niet ontgoocheld. De Belgische kampioen moest enkel Stefan Küng voorlaten in de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland.

Een maand na zijn coronabesmetting en zijn exit uit de Giro is Remco Evenepoel weer goed en wel gestart aan de Ronde van Zwitserland. Al leek hij nadien niet helemaal tevreden.

"Wie wint er? Küng? Godver, dat is slecht", zei Evenepoel in een eerste reactie bij VTM Nieuws. "Het was een raar parcours. Tijdens de verkenning leek het mooi, maar met de hogere snelheden in koers was het toch gevaarlijker dan ik had gedacht", analyseerde hij nadien.

Küng moeilijk te kloppen

Evenepoel vond niet echt rechte stukken waar hij snelheid kon maken, maar uiteindelijk was hij niet ontevreden met zijn prestatie. "Ik viel stil in het tweede deel. Normaal zou ik door die muur moeten kunnen gaan, dat ging nog niet echt vandaag."

Toch is het volgens Evenepoel een goede start van de week en het verdere verloop. "Het was niet wat we hadden gehoopt, maar ik denk dat Küng vandaag lastig te kloppen was", besloot de Belgische kampioen tijdrijden.