Rennersvakbond CPA onderneemt actie tegen gevaarlijke Tour des Pyrenées, UCI moet drastisch ingrijpen

In de eerste rit van de Tour Féminin International des Pyrénées waren er al problemen met de veiligheid. Er reden wagens, bussen en busjes op het parcours en ook mensen wandelden gewoon op het parcours.

Zaterdag werd de rit geneutraliseerd tot aan de slotklim tot Hautacam, waar er dan wel gekoerst werd. Rennersvakbond CPA ondernam actie en 17 van de 24 teams vonden het te gevaarlijk om nog verder te rijden. Jumbo-Visma vertrok zelfs naar huis.

Uiteindelijk greep ook de UCI in en zette het de koers stop na overleg met het CPA, de ploegen, commisarissen en de organisator. Of er ook een eindwinnares komt is nog niet duidelijk.

To maintain the safety of the riders, the UCI has taken the decision to stop #TourPyrenees



After consulting with key stakeholders of the event, including @women_cpa, @cpacycling @HansenAdam, teams, commissaires, and the organising committee, today’s stage will not go ahead.