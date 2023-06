Wout van Aert moet onderspit delven tegen Küng en Evenepoel en komt met duidelijke verklaring waar het mis liep

Wout van Aert heeft niet meteen kunnen winnen bij zijn rentree in het peloton. In de Ronde van Zwitserland moest hij het onderspit delven tegen Küng en Evenepoel.

Van Aert moest uiteindelijk 10 seconden toegeven op Küng, op Evenepoel gaf Van Aert 4 seconden toe. Toch was hij best tevreden na zijn eerste tijdrit, al kon het wel nog beter vond hij.

"Waarschijnlijk ben ik iets te snel gestart, want ik wilde nog iets over hebben voor het laatste gedeelte. De wind was misschien een beetje gedraaid. Ik dacht dat wind mee te hebben, maar dat voelde eigenlijk niet zo. Ik had nog iets willen versnellen, maar daarvoor kwam ik nog iets tekort", zei Van Aert bij In de Leiderstrui.

Van Aert reed een prima tijdrit vond hij zelf en eindigt ook tussen de toppers in die discipline met onder meer Küng en Evenepoel. "Maar om hen te kloppen moet je op je best zijn, daarvoor kom ik nog iets tekort."

Winstkansen maandag

Maandag trekt de Ronde van Zwitserland naar Nottwil, waar er na 173,7 heuvelachtige kilometers wellicht een sprint volgt. "Het is afwachten of de echte sprinters zullen overleven", zei Van Aert over zijn winstkansen daar.