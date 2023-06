Biniam Girmay verrast Wout van Aert én zichzelf in Zwitserland en verklaart ook waarom

Biniam Girmay heeft de eerste rit in lijn in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Eritreeër was sneller dan Arnaud Démare en Wout van Aert.

Nog geen ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Zwitserland. Net als zondag werd hij derde. Biniam Girmay snelde naar de zege en verraste daarmee ook zichzelf. Girmay viel namelijk zwaar in de Ronde van Vlaanderen en stond daardoor een hele tijd aan de kant.

"Toen ik over de streep kwam, was ik verrast. Twee maanden geleden was ik heel zwaar gevallen en daardoor had ik niet genoeg tijd gehad om te trainen. Maar vandaag was geweldig. Ik heb mezelf verrast", klonk het bij de Eritreeër.

Vertrouwen voor de Tour

"Het was nerveus en hectisch, waardoor het met de ploeg moeilijk was om samen te blijven. Ik verloor het wiel van mijn lead-out Mike Teunissen, maar ik kon mezelf goed positioneren en op een kilometer van de aankomst kon ik hem terugvinden."

"Op driehonderd meter van de meet kwam ik dan achter de mannen van Movistar te zitten en toen ging ik mijn sprint aan. Dit geeft alvast heel veel vertrouwen voor de Tour de France."

Na de finish werd Girmay overspoeld door fans uit Eritrea. "Dat betekent veel voor me. Winnen in aanwezigheid van mijn fans is geweldig. Ik ben heel blij."