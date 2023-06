Gesprekken vanuit de volgwagen live op televisie tijdens de Tour: kleine compensatie voor de ploegen én meteen kritiek

De Tour de France en ASO gaan nog een stukje verder wat de live beleving betreft tijdens de koers. Zo zullen er beelden uit de volgwagens op televisie worden getoond.

In de nieuwe Netflix-documentaire 'Tour de France: Unchained' zijn vele maanden later te zien hoe er bijvoorbeeld in de wagen van Jumbo-Visma werd gereageerd tijdens de chaotische Roubaix-rit.

Dit jaar zullen we niet zo lang moeten wachten, want volgens Ouest France zullen de gesprekken vanuit de ploegleiderswagen met renners live worden uitgezonden op televisie.

Er zal wel altijd een paar minuten vertraging op de beelden en de gesprekken zitten en een moderator zal beslissen welke beelden live kunnen worden uitgezonden en welke niet. Niet alle ploegen zouden meedoen, maar het overgrote deel wel.

Compensatie én kritiek

Ploegen die deelnemen, zullen daarvoor een compensatie krijgen van 5.000 euro van organisator ASO. Groupama-FDJ is een van de ploegen die niet zal meedoen, ploegbaas Marc Madiot maakt duidelijk waarom.

"Stel je voor dat we dat wel zouden doen... We zetten toch ook geen camera op een voetbaltrainer, die in de rust zijn spelers instructies geeft?", zegt de Fransman.