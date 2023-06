Na de uithaal van Caleb Ewan richting Jasper De Buyst: Marc Sergeant zegt waar het probleem ligt

Caleb Ewan werd zondag alweer tweede, ondanks een perfecte lead-out van Jasper De Buyst. Ook Marc Sergeant ziet een probleem.

Het is voorlopig niet het seizoen van Caleb Ewan. De Australiër won nog maar één officiële koers dit seizoen, de Van Merksteijn Fences Classic. Ewan eindigde wel nog zeven keer op het podium.

De Australiër bewees in het verleden al dat hij ritten kan winnen in de Tour, maar voor dat dit jaar wil lukken, is er toch nog wat werk. Zo lijkt de wisselwerking met lead-out Japser De Buyst nog niet op punt te staan.

Gebrek aan vertrouwen

De Buyst vertrok zondag op 300 meter van de streep en stopte zijn lead-out op 150 meter van de finish. Ewan bleef echter zitten en verweet De Buyst achteraf dat hij al op zo'n 500 meter aanzette en indien hij was gevolgd hij zijn sprint al had gereden voor de anderen moesten vertrekken.

Marc Sergeant, die jarenlang aan de slag was bij de ploeg, zag de sprint en analyseert het probleem. "Geweldige lead-out Jasper De Buyst maar de sprinter zou moeten volgen…. Jammer! Vertrouwen is niet op zijn plaats", klonk het op zijn sociale media.