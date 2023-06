Thomas De Gendt neemt drastische beslissing: "Ik maak liever de keuze zelf"

In de Dauphiné stapte Thomas De Gendt al vrij vroeg de volgwagen in tijdens de slotetappe. Nochtans zat hij daarvoor wel mee in de vlucht.

Het ging Thomas De Gendt duidelijk niet af in de slotetappe van de Dauphiné. “Ik was mijn cartouche al kwijt vooraleer de cols eraan kwamen”, aldus De Gendt heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad. En meteen trok hij de lijn door naar de Tour de France, waarvoor hij nu zelf past. “Ik wil geen week langer meer wachten. Voor mijn mentale welzijn is het beter dat ik afbel. Je voelt dat ergens aan dat je geen certitude bent, dus maak ik liever zelf de keuze en richt me vol op de Vuelta.” De Gendt plant dan ook iets anders tijdens de Tour de France. Hij zal met de fiets naar Calpe rijden. “Ik ben al beginnen plannen. De eerste dag rijd ik 193 km, de tweede dag 194… ik denk tussen 26 en 28 juni te starten.”