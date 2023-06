Tom Pidcock legt uit waarom hij toch tevreden is ondanks vele trainingen en teleurstellend resultaat in tijdrit

Tom Pidcock werkte voor de Ronde van Zwitserland hard aan zijn tijdrit, maar dat betaalde zich niet echt uit in de tijdrit zelf. Toch was de Brit tevreden.

Tom Pidcock wil als mogelijke klassementsrenner stappen zetten als tijdrijder, omdat die tot nu toe nog niet goed genoeg is. De Brit werkte op stage dan ook aan zijn tijdrit.

Maar in de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland eindigde Pidcock op een 49ste plaats, op 49 seconden van winnaar Stefan Küng. Toch was hij wel tevreden achteraf.

"Ik heb goed gewerkt aan mijn tijdritpositie, maar dit was geen parcours voor iemand van 60 kilogram. Hoeveel tijd ik ook heb verloren, het is wat het is. Ik heb goed kunnen fietsen, de wattages waren zoals vooraf gedacht. Dat is dus een stap in de goede richting", zei Pidcock bij In de Leiderstrui.

"Aan het begin van het jaar had ik niet veel tijd om te werken aan mijn tijdritpositie, maar in Tenerife hebben we er wel wat dagen aan kunnen besteden. Het is mooi om te zien dat het zich heeft uitbetaald, ondanks het tijdverlies dat ik heb geleden", zei Pidcock nog.