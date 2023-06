Wout van Aert steekt de hand in eigen boezem na nieuwe derde plaats en onthult een verrassend doel in Ronde van Zwitserland

Wout van Aert heeft voor de tweede dag op rij genoegen moeten nemen met de derde plaats in de Ronde van Zwitserland. Hij vertrok van ver, maar zag Démare en Girmay nog over zich heen komen.

Van Aert stak meteen de hand in eigen boezem wat de nederlaag in de sprint betreft. "Ik ben wat te vroeg aangegaan, dat weet ik eigenlijk wel zeker", zei Van Aert onder meer aan In de Leiderstrui.

"Het was heel chaotisch en toen ik wat ruimte zag ging ik aan, maar het was toen nog meer dan driehonderd meter. Op het laatst kon ik het niet meer volhouden", analyseerde Van Aert zijn eigen sprint.

Puntentrui en klassement

In de komende Tour gaat Wout van Aert niet voor de puntentrui, in Zwitserland lijkt hij daar wel voor te gaan. Want Van Aert sprintte mee in de tussensprint voor de punten. "Als ik mee kan doen in een aantal ritten, waar ik mijzelf toe in staat acht, dan denk ik dat ik die puntentrui kan winnen. Dat is waarom ik ook tijdens de tussensprints ervoor ging."

De komende ritten beloven zwaar te worden met drie keer een serieuze bergrit. Van Aert moeten we alleszins niet vooraan verwachten. "De volgende drie ritten zal ik er niet voor gaan, daarna zien we het wel weer. Ik zal Wilco zo goed mogelijk ondersteunen, hij is heel goed in orde en kan zo voor een goed klassement gaan."