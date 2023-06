🎥 "Het is soms eng": Ook dit is de Netflix-docu, kijk hoe Mathieu van der Poel helemaal kapot gaat

De Tour de France van vorig jaar was dan wel geen succes voor Mathieu van der Poel, aan zijn inspanningen op training lag het absoluut niet. Tijdens één van zijn trainingen werd op beeld vastgelegd hoe hij tot het uiterste ging. Op een gegeven moment moest een uithijgende Van der Poel zich neerzetten op het asfalt.

Het ook uitschreeuwend van de pijn van de inspanning. "Ik heb nooit een renner gezien die helemaal kapot kan gaan zoals hij dat kan", zegt Christophe Roodhooft in de Netflix-docu Unchained over het grote uithangbord van zijn ploeg.

“I’ve never seen a rider who can really destroy himself like he can. It’s a bit scary at times.”



