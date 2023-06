Legendarische voetbalcoach heeft voorliefde voor Van Aert en Van der Poel: "Mathieu is tegendraads, dat siert hem"

Van der Poel en Van Aert hebben de koers al zo veel gegeven. Velen zijn fan. Zelfs een legendarische voetbalcoach zit vol bewondering voor deze twee.

In de Tourspecial van Wieler Revue komt Guus Hiddink aan het woord, de gewezen voetbaltrainer die PSV zes keer naar de titel leidde in Nederland, als bondscoach van Oranje en Zuid-Korea de halve finales van het WK haalde en ook aan de slag was bij de Engelse topclub Chelsea.

Hiddink, inmiddels 76, volgt de koers ook op de voet en voorspelt een derde Tourzege voor Pogacar. "Daarnaast hou ik van renners als Roglic en Van Aert. Net als Mathieu van der Poel. Ook hij heeft de wielersport naar een hoger niveau getild. Zijn vader Adrie was al iemand met speciale kwaliteiten. Op de weg en in het veld."

Mathieu van der Poel trekt zijn eigen plan

Niet enkel de fysieke capaciteiten van Van der Poel kunnen bekoren. "Mathieu heeft een eigen manier van denken en het benaderen van koersen. Hij is, en dat siert hem, een beetje tegendraads. Hij trekt zijn eigen plan en voelt wanneer hij moet gaan. Ik zie hem wel weer een paar etappes op zijn naam schrijven."