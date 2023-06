Na de ingreep voor hartritmestoornissen: Belgisch talent van Lotto Dstny hangt op 22ste zijn fiets al aan de haak

Lotto Dstny heeft het nieuws de wereld in gestuurd dat Branko Huys, een 22-jarige renner uit de opleidingsploeg, stopt met koersen. "Eind vorig jaar onderging ik een ablatie aan het hart, een ingreep om hartritmestoornissen op te lossen", begint de Waastmunsternaar zijn verhaal op de webstek van zijn ploeg.

"Zonder die operatie zou ik ook perfect verder kunnen sporten, maar om optimaal te presteren, koos ik ervoor om de ingreep toch te laten uitvoeren. Nadien voelde ik me nooit meer echt top op de fiets. Er werd me gezegd dat het met verloop van tijd beter zou gaan, maar die beterschap is er nog steeds niet."

