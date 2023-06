Wielrenster Puck Moonen is slachtoffer van stalking door mentaal zieke vreemde en deelt wat zoiets allemaal vergt

Een heftig verhaal waar Puck Moonen mee voor de dag komt. De wielrenster is slachtoffer van stalking geworden.

De 27-jarige Nederlandse doet haar verhaal op Instagram. "Het zijn op zijn minst vrij stresvolle weken geweest. Ik moest omgaan met veel persoonlijke shit, maar familie, vrienden en een liefdevolle partner hebben mij er door gesleept." Het ergste lijkt nu gelukkig achter de rug.

"In het begin van het weekend voelde ik me absoluut uitgeput en besefte ik hoeveel energie deze paar weken hebben opgeslorpt. Het is niet iets waar ik in detail over kan praten, want de politie is er ook bij betrokken. Maar gestalkt worden door een mentaal zieke vreemde is... angstaanjagend", onthult ze waar het over gaat.

Door deze hele zaak heeft Moonen ook minder getraind. Dat hoopt ze vanaf nu opnieuw volop te kunnen doen. De ex-renster van Lotto en Chevalmeire zit momenteel zonder ploeg.