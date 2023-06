Wout van Aert zit ook nog na zijn derde plek op de fiets en verwijst naar zijn eerste grote liefde: "Veel schuine kanten"

Zelfs in het midden van het jaar is zijn eerste grote liefde bij Wout van Aert nooit helemaal uit de gedachten. Dat is uiteraard de cyclocross.

Wout van Aert spurtte maandag op de weg naar een derde plaats in de tweede rit in de Ronde van Zwitserland. Nadien zette hij nog de gegevens op zijn Strava-account van een ritje, vertrekkende vanaf aankomstplaats Nottwil. Vermoedelijk richting het hotel van de ploeg. Het was immers een ritje van 12,88 kilometer. Van Aert deed er 27 minuten en 58 seconden over. Onderweg viel er wel één en ander te bewonderen. Dat blijkt uit wat Van Aert geschreven heeft boven de data achter dit bijkomend tochtje. INSPECTIE "Inspectie van veldritlocaties. Veel schuine kanten", beviel het Van Aert alvast wat hij zag. Een Wereldbekermanche in het veldrijden op Zwitserse bodem is misschien nog een ideetje voor de toekomst.